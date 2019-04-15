Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Libya'daki son çatışmalarda şu ana kadar 147 kişi öldü, 614 kişi yaralandı.

Açıklamada, DSÖ'nün Libya'ya tıbbi malzeme ve sağlık görevlileri göndereceği belirtildi.

Hafter, Trablus'a saldırı emri vermişti

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlanan Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Başkent Trablus etrafında şiddetlenen çatışmalar 11 gündür devam ediyor.

DSÖ'de dün yapılan açıklamada, Trablus'taki çatışmalarda 121 kişinin öldüğü, 561 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA