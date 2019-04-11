Askeri bir kaynak tarafından yapılan açıklamada, Libya'nın başkenti Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Yermuk kampını Hafter güçlerinden geri aldığı operasyonun Sumud Tugayı'ndan gelen destekle başarıya ulaştığı belirtildi.

Trablus'u ele geçirmek üzere saldırılarını sürdüren Halife Hafter'e bağlı güçlerden de daha önce Yermuk kampını ele geçirdikleri yönünde açıklamalar yapılmıştı.

Hafter çatışmaların fitilini ateşledi

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Hafter güçleri Sabrata, Surman, Gıryan ve el-Asabia bölgelerine girdikten sonra, Trablus'un batısındaki Zaviye ile Canzur kentleri arasındaki 27. güvenlik noktasına ulaşmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmasının ardından Libya'daki çatışmalarda son 3 günde 47 kişinin hayatını kaybettiğini, 181 kişinin yaralandığını aktarmıştı.

Kaynak: AA