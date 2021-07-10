Haber Giriş: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 19:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Libya'da Türk bayraklı dayanışma gösterisi
Libya'nın başkenti Trablus'ta toplanan kalabalık, ülkenin doğusundaki Tobruk kentinde Türk bayrağını hedef alan provokasyonu kınayan gösteri düzenledi.
Trablus'un Şehitler Meydanı'nda toplanan Libyalılar, ellerinde Libya ve Türk bayrakları ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'i kınayarak "Savaş suçlusu Hafter'e hayır!" sloganları attı.
Türk bayrağı taşıyan Libyalılardan Hüseyin el-Tuveyri, "Bugün, Türk bayrağına saldıranlara karşı Türk bayrağı taşıyoruz. Çünkü Türkiye'nin, Libya'ya, Filistin'e ve tüm ülkelere yönelik onurlu bir duruşu var." diye konuştu.
Etiketler: Libya
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