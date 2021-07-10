Cumhurbaşkanı Gani, bugün Host vilayetinde ülkenin beşinci uluslararası havalimanının açılışı sırasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkede artan şiddet olaylarından Taliban'ın sorumlu olduğunu belirten Gani, "Taliban'a, kimin için savaştıkları sorulmalı. Afganistan'ın harap olması ve Afganların öldürülmesi kimin işine yarayacak?" ifadelerini kullandı.

Gani, Taliban'ın Suriye, Yemen, Irak, Cezayir ve Lübnan örneklerinden dersler çıkarması gerektiğini vurguladı.

Afgan hükümetinin barışı istediğini ve barış sürecinin devam etmesi yönünde gerekli çabayı gösterdiğini ifade eden Gani, ancak Taliban'ın şiddeti devam ettirdiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Gani, Taliban'a şiddetten kaçınma ve barış sürecine katılma çağrısında bulundu.

Öte yandan Afganistan Savunma Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, ülkenin farklı noktalarında düzenlenen hava saldırılarında 191 Taliban mensubunun öldürüldüğü bildirildi.