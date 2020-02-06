Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Libya'da Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen'e teşekkür ziyareti
[Fotoğraf: TRT Haber]
Türkiye'nin Libya'daki krizin çözümü için yaptığı girişimler, Libya'da geniş yankı buluyor. Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği'nde bir araya gelen Libya'nın önde gelen isimleri, Büyükelçi Serhat Aksen'e teşekkürlerini iletti.
Libya'nın önde gelenlerinin yer aldığı 12 kişilik bir heyet, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen'i makamında ziyaret etti.
"Zor günlerimizde Türkiye yanımızda" diyerek ülkedeki krizin çözümü için Türkiye'nin gösterdiği çabaya teşekkür etti.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Büyükelçi Aksen de, Türkiye'nin, Libya'nın ve Libya halkının istikrarını ve güvenliğini istediğini söyledi.
Birlikte gösterilecek çabalarla Libya'nın sıkıntılı günlerini aşacağını vurguladı.
Etiketler: ziyaret trablus teşekkür serhat aksen LibyaSon Güncelleme: 6 Şubat 2020 Perşembe 18:01
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