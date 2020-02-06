Libya'nın önde gelenlerinin yer aldığı 12 kişilik bir heyet, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen'i makamında ziyaret etti.

"Zor günlerimizde Türkiye yanımızda" diyerek ülkedeki krizin çözümü için Türkiye'nin gösterdiği çabaya teşekkür etti.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Büyükelçi Aksen de, Türkiye'nin, Libya'nın ve Libya halkının istikrarını ve güvenliğini istediğini söyledi.

Birlikte gösterilecek çabalarla Libya'nın sıkıntılı günlerini aşacağını vurguladı.