Libya'da 340 bin kişi darbeci General Halife Hafter ve milislerinin saldırıları nedeniyle evlerinden göç etmek zorunda kaldı.

Ateşkesin sağlanamaması ve Hafter milislerinin saldırılarını sürdürmesi, krizi her geçen gün daha da tırmandırıyor.

TRT Haber'in sorularını yanıtlayan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Libya Temsilcisi Jean Paul Cavalieri, bölgedeki olası krizlere dikkat çekti.

Askeri birliklerin başkentteki Mülteciler Toplanma ve Dağıtım Merkezi'nin yakınlarına gelmesinin endişe verici olduğunu vurgulayan Cavalieri, Trablus'tan çekilmediklerini, Libyalılarla ve sığınmacılarla temas halinde olduklarını söyledi.

[Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Libya Temsilcisi Jean Paul Cavalieri | Fotoğraf: TRT Haber]

Libya'daki mültecilerin diğer ülkelere dağıtılması çağrısında bulunan Cavalieri, şunları kaydetti:

"Avrupa'nın kendi içinde birliktelik sorunu var. Daha fazla adım atılmalı. Kısa vadede, Libya'ya destek olunarak bu insanların Avrupa ülkelerine yerleştirilmesine katkı sağlanmalı."

Cavalieri, Avrupa ülkelerinin Libya'da kalıcı ateşkes ve barış için sorumluluğu bulunduğunun da altını çizdi:

"Avrupa ülkelerinin kritik bir rolü ve Libya’nın barışa geri dönmesine yardım etme sorumluluğu var. Özellikle, Berlin Konferansı’nda olduğu gibi, Türkiye'nin ve Libya ile ilişkili tüm aktörlerin bir çözüm bularak bu sorunu giderme sorumluluğu var."

Kamera: Aykut Olgun