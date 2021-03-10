Libya'nın Sirte kentinde toplanan Temsilciler Meclisi (TM), Başbakan Abdülhamit Dubeybe liderliğindeki Milli Birlik Hükümeti'ne güvenyu verdi.

Diğer yandan oturuma katılan milletvekilillerinden 132'si yeni hükümete güvenoyu verdi.

Libya'nın Yeni Geçici Yönetimi seçimişti

BM öncülüğündeki LSDF üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Liste yöntemine göre yapılan oylamada, Menfi ve Dibeybe'nin yanı sıra Başkanlık Konseyi Üyesi adayları olarak Musa el-Koni ve Abdullah el-Lafi'nin bulunduğu liste, 74 üyeden 39'unun oyunu almıştı.

Akile Salih, Fethi Başağa, Usame Cuveyli ile Abdulmecid Seyfunnasr'dan oluşan ve ikinci tura kalan diğer liste ise 34 oyda kalmıştı.