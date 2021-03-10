Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 13:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hong Konglu Cathay Pacific, geçen yıl yaklaşık 2,8 milyar dolar zarar etti
[Fotoğraf: Reuters]
Hong Kong hava yolu şirketi Cathay Pacific, pandemi nedeniyle 2020'de 21,6 milyar Hong Kong doları (yaklaşık 2,8 milyar dolar) zarara uğradığını açıkladı.
Cathay Pacific'in Yönetim Kurulu Başkanı Patrick Healy, 2020’yi şirketin 70 yıllık tarihinde "en sınayıcı" yıl olarak tanımlarken, geleceğin hala belirsiz olduğunu kaydetti.
Piyasa koşullarının "dinamik ve sınayıcı" olmaya devam ettiğini belirten Healy, "tüm nakit koruma önlemlerinin devam edeceğini" aktardı.
Yaklaşık 35 bin çalışanı bulunan Hong Konglu şirket, Ekim 2020’de 6 bin çalışanını salgın nedeniyle işten çıkaracağını duyurmuştu.
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