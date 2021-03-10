Cathay Pacific'in Yönetim Kurulu Başkanı Patrick Healy, 2020’yi şirketin 70 yıllık tarihinde "en sınayıcı" yıl olarak tanımlarken, geleceğin hala belirsiz olduğunu kaydetti.

Piyasa koşullarının "dinamik ve sınayıcı" olmaya devam ettiğini belirten Healy, "tüm nakit koruma önlemlerinin devam edeceğini" aktardı.

Yaklaşık 35 bin çalışanı bulunan Hong Konglu şirket, Ekim 2020’de 6 bin çalışanını salgın nedeniyle işten çıkaracağını duyurmuştu.