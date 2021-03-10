Yeni anlaşma kapsamında, Seul yönetimi, bu yıl için 1,03 milyar dolar ödeme yapmayı kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin açıklamasında, yeni anlaşmanın ABD birliklerinin Kore'deki "istikrarlı varlığına ihtiyacı" yeniden teyit ettiğini belirtti.

Güney Kore, önceki anlaşma kapsamında, yarımadadaki ABD kuvvetleri için 920 milyon dolar gibi bir para ödüyordu.

ABD’nin halihazırda Güney Kore’de 28 bin 500 civarında askeri bulunuyor. Askerler, "Kuzey Kore tehdidi" ile bölgedeki ABD çıkarlarına hizmet etme amacıyla burada konuşlu.

Söz konusu yeni anlaşmanın Güney Kore yasama organınca da onaylanması gerekiyor.

Trump, yıllık 5 milyar dolar istemişti

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore'deki ABD askeri varlığı için bu ülkeden yıllık 5 milyar dolar talep etmişti.