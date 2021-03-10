Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, Başbakan Saner için, EKG ve EKO'da patoloji olmamasına rağmen göğüs ağrısının tipik olduğu düşünülerek kontrol amaçlı koroner anjiyografi kararı alındığını açıklandı.

"Taburcu edilecek"

Başhekim Özyılkan, "Yapılan koroner anjiyografisi normal bulunmuş olup, göğüs ağrısı tansiyon yüksekliğine bağlanmıştır. Başbakan Saner 2 saat gözetim altında kaldıktan sonra taburcu edilecektir" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da Sağlık Bakanı Ünal Üstel'in, Saner'i ziyaret ettiği, sağlık durumuyla ilgili bilgi aldığı ve geçmiş olsun dileklerini ilettiği vurgulandıç