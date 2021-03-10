Avrupa aşılamalarla birlikte kısıtlamaları gevşetme yoluna gidiyor, Fransa ise artan vakalarla başetmekte zorlanıyor.

Aşılama çalışmaları hız kazansa da yüksek vaka oranlarının önü alınamıyor. Yatan hasta sayısındaki artış Paris ve çevresindeki hastaneleri zora soktu.

Yoğun bakım yataklarına ihtiyaç artınca Covid-19 dışı tedavilerin yüzde 40 oranında azaltılması talimatı verildi.

14 haftanın en yüksek seviyesi

AFP haber ajansının bildirdiğine göre, yoğun bakım yataklarındaki hasta sayısı pazartesi günü 3 bin 849 ile 14 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Vaka sayıları da bir türlü düşürülemiyor. Hükümet, aşıların yavaş bir şekilde yaygınlaştırılmasıyla ilgili eleştirilerle mücadele etmeye çalışıyor.

"Ulusal seferberlik" çağrısı

Ülkede "ulusal seferberlik" çağrısında bulunuldu ve aşılama merkezleri geçen hafta açık kaldı.

Sanayi Bakanı Agnes Pannier-Runacher, aşı teslimatlarının 2 hafta içinde 2 milyon dozu geçmesinin planlandığını ve haziran ayı sonuna kadar yaklaşık 30 milyon kişiye aşı yapılabileceğini söyledi.

İngiltere'de nüfusun yüzde 34'üne ilk dozun uygulanmasına kıyasla Fransa, nüfusun yalnızca yüzde 8,4'üne ilk dozu uygulayarak, Birleşik Krallık'ın oldukça gerisinde kalıyor.



