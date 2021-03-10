Fren lambaları arızalı çıktı, binlerce araç geri çağırıldı
Nissan, arızalı fren lambaları nedeniyle, ABD'deki 800 binden fazla Sentra Sedan modeli aracını geri çağırmak zorunda kaldı.
Otomotiv markası Nissan'ın Sentra Sedan modelinde yaşanan fren lambası sorunu, şirkete pahalıya mal oldu.
Uzmanların “elzem” diye nitelediği lambalar görevini yapmayınca arabalar geri çağırıldı.
Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin arızalı fren lambaları için yayınladığı geri çağırma ABD'deki 807 bin 376 aracı kapsıyor.
Sürücülerin öndeki aracın yavaşladığını bilmeleri açısından fren lambaları hayati önem taşıyor.
Nissan çevredeki bileşenlerin soruna neden olduğunu savundu
Nissan, dosyalanan belgelerde, sedanlardaki fren lambası anahtarının, çevredeki bileşenlerde kullanılan maddeler nedeniyle arızalanabileceğini söyledi.
Bu durumda oluşabilecek oksidasyon nedeniyle silikon dioksit birikerek devre sorunlarına yol açabiliyor.
Nissan, ilk olarak gelecek ay güvenlik riskini açıklayan bir bildirim gönderecek.
Sorunun sonbahara kadar çözülmesi araçların yeniden sahiplerine iadesi bekleniyor..
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