Libya'da mayın patlaması nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

Konuya dair Libya Sağlık Bakanlığına bağlı İlk Yardım ve Olağanüstü Durum Başkanlığının sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Gıryat bölgesinde mayın patlaması sonucu bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Yaralı vatandaş ambulans ile Mizdah Devlet Hastanesi'ne sevk edildi." ifadeleri kullanıldı.

Olaya dair ayrıntılı bilgi verilmedi.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan 2019'da saldırı emri vermesiyle ülke yeniden şiddet sarmalına sürüklenmişti.

Hafter saflarındaki Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerlerin, Trablus'un güneyindeki sivil yerleşim bölgelerinden çekilirken çok sayıda mayın ve el yapımı patlayıcı tuzakladıkları ortaya çıkmıştı.