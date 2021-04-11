Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, başkent Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs salgınına karşı aşılamanın başladığını açıkladı.

Aşıyı ülkeye getirmenin kolay olmadığına, birçok devlet ve hükümet başkanlarıyla bu çerçevede görüşmeler yaptıklarına dikkati çeken Dibeybe, kendisi ve ailesinin aşının ilk dozunu vurulduğunu aktardı.

2 bin 807 kişi yaşamını yitirdi

Ulusal Hastalıklarla Mücadele Merkezi Müdürü Bedreddin en-Neccar da aşılarda öncelik sırasının, sağlık çalışanları, yaşlılar ve ardından kronik hastalıkları bulunan kişiler olduğunu söyledi.

Libya'da son verilere göre, virüs kaynaklı ölü sayısı 2 bin 807, toplam vaka sayısı ise 166 bin 888 oldu.

Tunus'ta son 24 saatte 1460 yeni vaka

Öte yandan Tunus Sağlık Bakanlığı, 1460 yeni vakanın tespit edildiğini, toplam vaka sayısının da 270 bin 29'a çıktığını açıkladı.

Son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 56 kişi yaşamını yitirdi, ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 9 bin 235'e yükseldi, 224 bin 397 kişi ise iyileşti.