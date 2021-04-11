Fransa Halk Sağlığı Kurumu, ülkede son 24 saatte 210 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybının 98 bin 605'e çıktığını açıkladı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 43 bin 284 artışla 5 milyon 23 bin 785'e yükseldi. Son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 38 bin 301 oldu.

Yoğun bakımda yatan hasta sayısında rekor

Hastanelerde 5 bin 769'u yoğun bakımda olmak üzere 30 bin 238 kişinin tedavisi sürüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 17 Nisan 2020'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Açıklamada son 24 saatte COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı paylaşılmadı.

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana COVID-19 aşısı yapılanların sayısı 10 milyon 745 bin 234'e çıktı, bunlardan 3 milyon 684 bin 788'ine ikinci doz uygulandı.