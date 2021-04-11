İngiltere yasta, bayraklar yarıya indirildi.

Edinburgh Dükü Prens Philip'in anısına 41 pare top atışı yapıldı. Prens için İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinde de anma törenleri düzenleniyor.

Mayıs ayında yapılacak yerel seçim kampanyası durdu.

İngilizler Windsor Kalesi’ne akın etti

Hafta sonu yapılacak spor karşılaşmalarında sporcular siyah bantla sahaya çıkacak, bir dakikalık saygı duruşunda bulunacak.

İngilizler, uyarılara rağmen Buckingham Sarayı ve Windsor Kalesi’ne akın etti, çiçek bıraktı.

Prens Philip’in cenaze törenine ilişkin detaylar

Kraliyet ailesi, dün 99 yaşında hayatını kaybeden Prens Philip’in cenaze törenine ilişkin detayları açıkladı.

Prens Philip'in cenaze töreni 17 Nisan'da Windsor Kalesi'nde yapılacak. Cenaze töreninde koronavirüs tedbirleri nedeniyle yeni düzenlemelere gidileceği belirtiliyor.

Törenin düzenleneceği güne kadar tüm ülkede ulusal yas ilan edilecek, 18 Nisan saat 08.00'e kadar tüm resmi binalardaki bayraklar yarıya indirilecek.

Prens Philip'in cenaze töreni televizyonlarda canlı yayınlanacak ve törenin yapılacağı saatte tüm ülkede 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Prens Harry cenazeye katılacak mı?

Prens Harry'nin de İngiltere'ye gidip gitmeyeceği en çok konuşulan konular arasında.

Kraliyet görevlerinden ayrılarak eşiyle birlikte ABD'ye yerleşen Prens Harry'nin cenaze törenine katılması bekleniyor.

28 gün tedavi görmüştü

Prens Philip, 16 Şubat'ta Kral 7. Edward Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Rahatsızlığının COVID-19'la ilgisinin bulunmadığı açıklanan Prens Philip'in birkaç gün hastanede kalacağı ve enfeksiyon tedavisi göreceği bilgisi paylaşılmıştı.

Prens Philip, kalp ameliyatının ardından taburcu edilmiş, ancak bir süre sonra yeniden Kral 7. Edward Hastanesine götürülmüş ve 28 gün süren tedavisinin ardından 16 Mart'ta tedavisi tamamlanmıştı.

Prens Philip'in hayatı

10 Haziran 1921'de dünya gelen Philip'e doğumunda "Danimarka ve Yunanistan Prensi" unvanı verildi.

Yunanistan'da doğmasına rağmen ihtilal sonrası ailesiyle daha bebek yaşlarındayken sürgün edildi.

Fransa, Almanya ve İngiltere'deki eğitimlerinin ardından 1939'da 18 yaşındayken İngiliz Kraliyet Donanması'na katıldı.

Elizabeth ile 20 Kasım 1947'de evlendi

Philip, şimdi Kraliçe olan Prenses Elizabeth ile 1934'te tanıştı. 2. Dünya Savaşı sırasında Akdeniz ve Pasifik filolarında gören alan Philip'in, savaşın ardından Prenses Elizabeth ile evlenmesine izin verildi.

1947'deki nişan töreni öncesi "Danimarka ve Yunanistan Prensi" unvanından feragat eden Philip, İngiliz vatandaşı oldu, anne ve büyükbabasının soyadı olan Mountbatten'i aldı. Prenses Elizabeth ve Philip, 20 Kasım 1947'de evlendi.

Düğünden hemen önce kendisine Kral 6. George tarafından, "Edinburgh Dükü, Merioneth Kontu ve Greenwich Baronu" unvanları verildi. Elizabeth 1952'de Kraliçe olurken Philip de "komutan" rütbesine ulaştığı ordudan ayrılarak 1957'de "İngiliz Prensi" unvanını aldı.

800'den fazla hayır kurumunun hamiliğini yaptı

Çiftin Charles, Anne, Andrew ve Edward adları verilen 4 çocuğu oldu. Kraliçe Elizabeth'i tahttaki yaklaşık 69 yıllık görevi sırasında yalnız bırakmayan Prens Philip, Kraliçe nereye giderse ona eşlik etti.

Gelenekçiliği dolaysıyla Avrupa'da kraliyet ailelerinin rolünün sorgulanmasını anlamada zorlanan Prens Philip, çoğu İngiliz için Kraliyet ailesinin sorgusuz sualsiz saygı gördüğü çağlardan kalma bir figür oldu.

Buna rağmen kamuya hizmetleri büyük takdir gördü. 800'den fazla hayır kuruluşu ve kurumun hamiliği veya başkanlığını yapan Prens Philip bilim, teknoloji ve vahşi yaşam alanlarının korunmasına özel ilgi gösterdi.