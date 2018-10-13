Libya'da kabine revizyonunun ardındaki ittifak arayışı

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın geçen pazar İçişleri, Ekonomi ve Maliye Bakanlıklarında değişikliğe gitmesinin hemen ardından Libya siyasetinde farklı sesler yükselmeye başladı.

Bazı siyasilere göre Serrac bu hamleyle, hükümetin ve Başkanlık Konseyi'nin tamamen değişmesini isteyen Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) ve Devlet Yüksek Konseyi'nin çabalarını engellemeyi hedefledi.

Serrac'ın ayrıca yeni ittifaklar kurmak için böyle bir adım attığı yorumları yapıldı.

TM müzakerecisi milletvekili Abdusselam Nasiye, atamaların ardından sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, Serrac'ı üniter yönetim temin edilmesini engellemekle suçladı.

Nasiye, bu zor dönemde sorunun bakanlıklarda değil, Libyalıların tamamını temsil edecek ve ülkenin tüm kesimlerinde kontrolü sağlayacak bir hükümetin oluşturulmasında olduğunu ifade etti.

Yardımcısından Serrac'a eleştiri

Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Fevzi el-Akab da kabinedeki değişimi "aldatmaca" olarak nitelendirdi.

Akab, asıl sorunun yapısı ve karar alma mekanizmasıyla Başkanlık Konseyi'nde olduğunu, bu haliyle konseyin siyasi birliği sağlamanın önünde engel teşkil ettiğini belirtti.

Libyalı siyasi analist Abdullah el-Muhaysi ise atamalara yönelik eleştirilerin, yeni ve eski bakanlar arasında devir teslimi geciktirdiğine işaret etti.

İçişleri ve Maliye Bakanlıklarında devir teslimlerin yeni yapıldığını belirten Muhaysi, Ekonomi Bakanlığı'nda ise atamaların üzerinden neredeyse bir hafta geçmesine rağmen henüz değişim olmadığını hatırlattı.

Atamalarda yeni ittifak ve güvenlik etkisi

Serrac'ın kabinedeki değişikliklerle "yeni ittifaklar kurma, hükümeti koruma ve son çatışmalarda tehdit altında kalan başkentte güvenliği muhafaza etmeyi" amaçladığını ifade eden Muhaysi, "Örneğin Serrac, Fethi Ali Beşaga'yı, ülkedeki en büyük tugay olan ve 800'den fazla tanka sahip Halbus Tugayı'nı kontrol ettiği için yeni İçişleri Bakanı olarak atadı" dedi.

Muhaysi, Beşaga'nın İçişleri Bakanı olmasıyla Halbus Tugayı'nın da başkent Trablus'a girmesinin kaçınılmaz olacağına ve hükümeti koruma konusunda önemli rol üstleneceğine dikkati çekti.

Siyasi analist Muhaysi, Maliye Bakanlığı'ndaki değişimin ise eski bakanın ülkenin doğusunda ittifaklar kurma konusunda başarısız olmasından kaynaklandığını savundu.

Muhaysi, Serrac'ın eski bakan gibi ülkesinin doğusundan Ferac Abdurrahman Ömer Bumatari'yi bu göreve getirerek bölgede ittifak kurmak amacını sürdürdüğünü dile getirdi.

Abdullah el-Muhaysi son olarak, eski içişleri ve maliye bakanlarının alanlarında çok başarılı olduklarını ve iyi çalıştıklarını belirterek, "Bu, söz konusu değişimin arkasındaki niyetin performansı iyileştirmek olmadığını gösteriyor" dedi.

Libya'daki siyasi istikrarsızlık

Libya'da 2011'deki devrimin ardından yaşanan istikrarsızlık ve çatışmalar neticesinde Tobruk ve Trablus'ta iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı. Ülkedeki bu durumun önüne geçmek için BM'nin girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca UMH Başkanlık Konseyi kurulmuştu.

BM Güvenlik Konseyi, UMH Başkanlık Konseyi'ni Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış, ancak konseyin sunduğu hükümet listeleri General Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmamıştı.

Libya'nın başkenti Trablus, 26 Ağustos'tan itibaren aralıklarla yaklaşık bir ay boyunca UMH'ye bağlı tugaylar arasında yaklaşık 120 kişinin öldüğü, 400 kişinin yaralandığı çatışmalara sahne olmuştu.

Kaynak: AA