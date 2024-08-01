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Dünya
AA 01.08.2024 00:07

Libya'da Haniye'nin anısına bugün doğan 17 bebeğe "İsmail" ismi verildi

Libya'nın batısındaki Misrata kentinde bugün doğan 17 bebeğe İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit olan Hamas lideri İsmail Haniye'nin anısına "İsmail" ismi konuldu.

Libya'da Haniye'nin anısına bugün doğan 17 bebeğe "İsmail" ismi verildi
[Fotograf: AA]

Libya medyasında yer alan haberlere göre Misrata Nüfus İdaresi, bugün kentte dünyaya gelen 17 bebeğe suikast sonucu şehit olan Hamas lideri Hanniye'nin anısını yaşatmak için "İsmail" adının verildiğini duyurdu.

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Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bugün sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

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