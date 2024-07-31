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AA
HABER GİRİŞ
31.07.2024 20:05
, 31.07.2024 21:02
SON GÜNCELLEME
31.07.2024 21:02
Fed faiz oranını sabit tuttu
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
Ayrıntılar geliyor...
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