Açık 23.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 31.07.2024 20:05

Fed faiz oranını sabit tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Fed faiz oranını sabit tuttu

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
Son Dakika
Sıradaki Haber
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırısında Al Jazeera muhabir ve kameramanı öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:35
Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın
21:35
Bakan Fidan: Netanyahu şunun çok iyi farkında, Amerika’yı rehin almış durumda
21:05
İzmir'de orman yangınına sebep olan kişi tutuklandı
20:48
Trafiği tehlikeye düşüren iki sürücüye 43 bin lira ceza
20:03
Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın
20:05
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırısında Al Jazeera muhabir ve kameramanı öldü
İngiltere'de 3 çocuğun bıçaklı saldırıda öldürüldüğü kentte aşırı sağcılar camiyi hedef aldı
İngiltere'de 3 çocuğun bıçaklı saldırıda öldürüldüğü kentte aşırı sağcılar camiyi hedef aldı
FOTO FOKUS
Urla'da 19 saat sonra kontrol altına alınan yangın havadan görüntülendi
Urla'da 19 saat sonra kontrol altına alınan yangın havadan görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ