Libya Sağlık Bakanlığı Basın Müsteşarı Emin el-Haşimi, yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin Trablus'un doğusundaki Tecura sahil yoluna düzenlediği roketli saldırıda 3 sivilin yaşamını yitirdiğini, 3'ü çocuk 19 sivilin yaralandığını belirtti.

Tecura, yaralı çocukların yakındaki bir sahra hastanesine kaldırıldığını aktardı.

Hafter milislerinin dün gece saatlerinde Trablus'un güneyindeki Hadba Mahallesine düzenlediği saldırıda, roketlerin isabet ettiği evde bulunan bir çiftin yaşamını yitirdiği, oğullarının ise ağır yaralandığı bildirilmişti.