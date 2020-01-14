Libya'da Halife Hafter yanlısı Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, "ateşkesin sona erdiğini, savaşın devam edeceğini" duyurdu.

Açıklamayla, 19 Ocak'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek Libya Zirvesi öncesi ateşkes bozuldu.

Darbeci Hafter, kalıcı ateşkes anlaşmasını imzalamadan Moskova'da ayrılmıştı. Anlaşmayı yerel müttefikleriyle değerlendirmek için 2 gün ek süre istemişti.

Libya merkezli yerel bir televizyona konuşan Salih, Türkiye ve Rusya’nın 12 Ocak'ta yerel saatle 00.00’da hayata geçmek üzere yaptığı ateşkes çağrısına "Rusya Devlet Başkası Vladimir Putin’e saygılarından" dolayı olumlu yanıt verdiklerini söyledi.

Salih, açıklamasında "ateşkesin kendileri için sona erdiğini savaşın devam edeceğini" kaydetti.

Trablus'taki çatışmalarda başarı elde edememelerine dair ise Salih, "Türkiye'nin müdahalesi Trablus'un geri alınması savaşında sonuç elde etmemizi geciktirdi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber, AA