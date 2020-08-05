Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Libya'da gerilim adresi: Sirte
Libya'nın Sirte kentinde gerilim her geçen gün artıyor. Darbeci Hafter, petrol hilalinin kalbindeki kenti elinde tutmak istiyor. Libya ordusu ise olası operasyon için hazırlıklarını tamamladı.
Libya'da gözler Sirte'de...
Başkent Trablus'u ateş hattından çıkardıktan sonra Sirte yakınlarına kadar ilerleyen meşru hükümete (UMH) bağlı ordu güçleri, olası bir operasyon için hazırlıklarını tamamladı.
[Grafik: TRT Haber]
Hafter'e destek veren ülkeler ise Birleşmiş Milletler'in (BM) silah ambargosuna rağmen darbeci generale silah yardımını sürdürüyor.
Halk zor durumda
Bölgedeki siviller zor günler geçiriyor. Hafter milisleri, Libya hükümetine destek verenleri cezalandırıyor.
Sivil yerleşim alanları mayınlarla tuzaklanıyor.
Ordunun motivasyonu yüksek
Libya ordusu mensupları, haziran ayındaki büyük operasyondan sonra tüm hazırlıkların yapıldığına dikkat çekiyor.
Kamera: Oğuz Karatoprak
Etiketler: sirte'de son durum libya petrolleri LibyaSon Güncelleme: 5 Ağustos 2020 Çarşamba 11:43
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