Libya'da gözler Sirte'de...

Başkent Trablus'u ateş hattından çıkardıktan sonra Sirte yakınlarına kadar ilerleyen meşru hükümete (UMH) bağlı ordu güçleri, olası bir operasyon için hazırlıklarını tamamladı.

[Grafik: TRT Haber]

Hafter'e destek veren ülkeler ise Birleşmiş Milletler'in (BM) silah ambargosuna rağmen darbeci generale silah yardımını sürdürüyor.

Halk zor durumda

Bölgedeki siviller zor günler geçiriyor. Hafter milisleri, Libya hükümetine destek verenleri cezalandırıyor.

Sivil yerleşim alanları mayınlarla tuzaklanıyor.

Ordunun motivasyonu yüksek

Libya ordusu mensupları, haziran ayındaki büyük operasyondan sonra tüm hazırlıkların yapıldığına dikkat çekiyor.

Kamera: Oğuz Karatoprak