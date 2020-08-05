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Meksika'da COVID-19 vaka sayısı 450 bine dayandı
[Fotoğraf: Reuters]
Meksika'da koronavirüs (COVID-19) vaka sayısı 6 bin 148 artışla 449 bin 961’e ulaştı.
Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 kaynaklı can kaybı ise 857 artarak 48 bin 869’a ulaştı.
Bugüne kadar COVID-19 tespit edilen 300 bin 254 kişi iyileşti.
Meksika'da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmış, ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış ve ilk ölüm 19 Mart'ta yaşanmıştı.
Etiketler: meksika'da koronavirüsSon Güncelleme: 5 Ağustos 2020 Çarşamba 11:08
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