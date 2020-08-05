Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 kaynaklı can kaybı ise 857 artarak 48 bin 869’a ulaştı.

Bugüne kadar COVID-19 tespit edilen 300 bin 254 kişi iyileşti.

Meksika'da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmış, ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış ve ilk ölüm 19 Mart'ta yaşanmıştı.