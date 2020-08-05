Haber Giriş: Kaynak: AA
Hindistan'da 857 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: Reuters]
Hindistan'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 857 artarak 39 bin 795'e ulaştı.
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 52 bin 509 artarak 1 milyon 908 bin 254'e ulaştı.
Şimdiye kadar virüse rastlanan 1 milyon 282 bin 215 kişi iyileşti.
"Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.
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