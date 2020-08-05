Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 52 bin 509 artarak 1 milyon 908 bin 254'e ulaştı.

Şimdiye kadar virüse rastlanan 1 milyon 282 bin 215 kişi iyileşti.

"Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.