Libya ordusu önce başkent Trablus kuşatmasını yardı. Ardından Hafter'e bağlı milislerin ikmal merkezi Terhune'de kontrolü sağladı.

Ordu güçleri daha sonra ise, stratejik konumdaki Sirte'ye ilerledi.

Ancak kime ait olduğu belirlenemeyen savaş uçaklarının saldırısı yüzünden ordu güçleri kenti terk etti.

Kentin çevresindeki mevziler tahkim edilmiş durumda

Birlikler, kentin çevresindeki mevzilerini tahkim etmiş durumda. Libya hükumeti, Sirte'ye yönelik operasyon öncesi bir kez daha fırsat tanıdı.

Hafter, daha önce çözüm için kurulan tüm masaları terk etmişti.

Libya ordusu Sirte'ye yaklaşırken, bölgedeki aşiretlerin desteğini almıştı. Sirte'nin çatışma yaşanmadan Libya ordusunun eline geçmesi bekleniyordu. Ancak kimliği belirlenemeyen uçakların saldırısı süreci sekteye uğrattı. Sirte, bu yılın ilk günlerinde Hafter'e bağlı milislerce işgal edilmişti.