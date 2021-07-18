Yıl boyu yetiştirdikleri hayvanlarını satabilmek için Kurban Bayramı öncesinde ülkenin farklı kesimlerinden başkent Trablus'a gelen Libyalı besiciler alıcı beklerken, kurban pazarlarında bayram öncesi hareketliliğin oldukça az olduğu gözlendi.

Genellikle küçükbaş hayvanların satışa sunulduğu pazarlara gelenlerin çoğu kurbanlık koyun fiyatlarını sormakla yetinirken, çok azı beraberinde kurbanlıkla ayrılıyor.

Koyunlarını satmak üzere Terhune kentinden pazara gelen besici Ramazan ed-Dafi, Trablusluların alım gücünün düşmesiyle satışlarda büyük azalma olduğunu söyledi.

Besicilik maliyetlerindeki artışın kurban fiyatlarını da olumsuz etkilediğini kaydeden Dafi, pazardaki durumu şöyle anlattı:

"İnsanların çoğu kurbanlık fiyatlarından şikayetçi. Ama biz de bundan daha ucuza satamıyoruz. Besicilikte tüm yıl yaptığımız masraflar bu fiyatları gerektiriyor. Nakit parası olmayan çekle satın alıyor. İnsanların maaşlarının yeterli olmaması ise başka bir konu. Bununla devletin ilgilenmesi lazım. Biz fiyatı 1000'e bile düşürsek insanlar yine de 'biraz daha yardımcı ol' diyecek."

Pazara kurbanlık bakmaya gelen Ala et-Tehami de sıradan Libyalıların maaşlarının, en ucuzu 1100 dinardan (yaklaşık 1900 TL) başlayan kurban fiyatlarını karşılamaya yetmediğini kaydetti.

Kamu bankalarının memur maaşlarını geciktirmesi ve yeni tip koronavirüs salgınıyla Libyalıların yaşadığı ekonomik sıkıntıların daha da arttığına dikkati çeken Tehami, şunları söyledi:

"Neredeyse insanlar bir koyunu iki kişi alacak durumdalar. Şu anda olan budur. Bunu daha önce hiç yaşamadık. Yetkililerin 450-650 dinar (760-1100 TL) maaş alan yoksulları görmesi lazım. Bu parayla kedi bile alamazsın. Özellikle de bu korona zamanında. Şu insanlara bir bakın. Hepsi geziyor ama kimse (kurbanlık) almıyor. 1000 dinar olduğunu duyan selam verip gidiyor."

Libya'da durum

Muammer Kaddafi rejimini sona erdiren 2011 Şubat Devrimi'nden bu yana iç savaş ve siyasi krizlere sürüklenen Libya'da, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Fransa'nın desteklediği darbeci Halife Hafter milislerinin ülkenin doğusunu kontrol etmesi nedeniyle istikrar ve güvenlik sağlanamadı.

Günlük 12-13 saate varan elektrik kesintileri ve vatandaşın bankalardan paralarını çekememeleri gibi ekonomik ve sosyal sorunlar Libyalıların günlük hayatını zorlaştırmaya devam ediyor.