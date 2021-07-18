Haber Giriş: 18 Temmuz 2021 Pazar 10:36Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Kenya’da petrol tankeri devrildi: 13 ölü
Kenya'nın batısında bir otoyolda devrilen petrol tankerinin alev alıp patlaması sonucu 13 kişi öldü.
Kenya’nın Siaya İlçesi yakınlarında meydana gelen feci kazada petrol tankeri otoyolda devrildi.
Petrol yüklü tanker kazada alev alıp patladı. 13 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Yetkililer olay yerinde 12 kişinin öldüğünü bir kişinin de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını ancak kurtarılamadığını bildirdi.
Etiketler: Petrol
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