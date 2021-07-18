Kenya’nın Siaya İlçesi yakınlarında meydana gelen feci kazada petrol tankeri otoyolda devrildi.

Petrol yüklü tanker kazada alev alıp patladı. 13 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Yetkililer olay yerinde 12 kişinin öldüğünü bir kişinin de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını ancak kurtarılamadığını bildirdi.