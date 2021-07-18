Chembur'un doğu banliyösünde 5 ev göçük altında kaldı. Enkazdan 12 ceset çıkardı. Kurtarma ekipleri olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor. Aynı bölgede toprak kayması sonucu 8 kişi hayatını kaybettti.

Başbakan Narendra Modi sosyal medyadan ailelere taziye mesajı gönderirken ailelere maddi tazminat verileceğini de belirtti.

Hindistan'da haziran-eylülü kapsayan muson mevsimi boyunca bina çökmeleri yaygın görülüyor.

Geçen ay 20 milyon kişiye ev sahipliği yapan Mumbai'nin bir gecekondu mahallesinde bir binanın çökmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetmişti.

Eylül ayında Mumbai yakınlarındaki Bhiwandi'de üç katlı bir apartmanın çökmesi sonucu 39 kişi hayatını kaybetmişti.