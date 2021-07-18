Özbekistan Koronavirüsle Mücadele Komisyonu kararıyla, şimdiye kadar ülkede isteğe bağlı yapılan aşı uygulaması artık bazı görevli ve meslek sahipleri için zorunlu kılındı. Aşının zorunlu olduğu kişiler şöyle:

"Sağlık personeli, öğretmen, asker ve emniyet görevlileri, banka, noter, postane, kafe, kuaför, alışveriş, turizm ve diğer hizmet sektörü temsilcileri ile devlet kurumlarının çalışanları."

1 Ekim’e kadar ikinci doz olunmalı

Kararla, söz konusu görevli ve meslek sahiplerinin, 1 Eylül’e kadar COVID-19'a karşı aşının ilk dozunu, 1 Ekim’e kadar ikinci, 1 Kasım’a kadar ise 3. dozunu olması gerekiyor.

Komisyon ayrıca, ülkede yapılacak üniversitelere giriş sınavlarının açık hava alanlarında yapılmasını kararlaştırdı.

Şimdiye kadar 5 milyon 521 bin doz aşı uygulandı

Komisyonun kararıyla, ülkedeki kafe, lokanta ve restoranların akşam saat 20.00’ye kadar açık havada faaliyet göstermelerine izin verildi.

COVID-19'a karşı aşı uygulamasının nisan ayında başladığı Özbekistan’a şimdiye kadar Çin üretimi "ZF2001" aşısından 6 milyon 500 bin doz, AstraZeneca iş birliğinde geliştirdiği Vaxzevria aşısından 660 bin doz, Sputnik V aşısından da 370 bin doz olmak üzere toplam 7 milyon 530 bin doz aşı ulaşmış bulunuyor.

Ülkedeki aşı uygulaması için Vaxzevria, Çin'in "ZF2001" ve Rus üretimi Sputnik V aşıları kullanılıyor.

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, şimdiye kadar ülke genelinde toplam 5 milyon 521 bin doz aşı uygulandı.