Özbekistan'da bazı kişilere aşı zorunluluğu
Özbekistan'da koronavirüse karşı aşı uygulaması devlet kurumları ve hizmet sektörü çalışanları için zorunlu oldu.
Özbekistan Koronavirüsle Mücadele Komisyonu kararıyla, şimdiye kadar ülkede isteğe bağlı yapılan aşı uygulaması artık bazı görevli ve meslek sahipleri için zorunlu kılındı. Aşının zorunlu olduğu kişiler şöyle:
"Sağlık personeli, öğretmen, asker ve emniyet görevlileri, banka, noter, postane, kafe, kuaför, alışveriş, turizm ve diğer hizmet sektörü temsilcileri ile devlet kurumlarının çalışanları."
1 Ekim’e kadar ikinci doz olunmalı
Kararla, söz konusu görevli ve meslek sahiplerinin, 1 Eylül’e kadar COVID-19'a karşı aşının ilk dozunu, 1 Ekim’e kadar ikinci, 1 Kasım’a kadar ise 3. dozunu olması gerekiyor.
Komisyon ayrıca, ülkede yapılacak üniversitelere giriş sınavlarının açık hava alanlarında yapılmasını kararlaştırdı.
Şimdiye kadar 5 milyon 521 bin doz aşı uygulandı
Komisyonun kararıyla, ülkedeki kafe, lokanta ve restoranların akşam saat 20.00’ye kadar açık havada faaliyet göstermelerine izin verildi.
COVID-19'a karşı aşı uygulamasının nisan ayında başladığı Özbekistan’a şimdiye kadar Çin üretimi "ZF2001" aşısından 6 milyon 500 bin doz, AstraZeneca iş birliğinde geliştirdiği Vaxzevria aşısından 660 bin doz, Sputnik V aşısından da 370 bin doz olmak üzere toplam 7 milyon 530 bin doz aşı ulaşmış bulunuyor.
Ülkedeki aşı uygulaması için Vaxzevria, Çin'in "ZF2001" ve Rus üretimi Sputnik V aşıları kullanılıyor.
Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, şimdiye kadar ülke genelinde toplam 5 milyon 521 bin doz aşı uygulandı.
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