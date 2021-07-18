İsrail'de Yahudi sivil işgalciler, Mescid-i Aksa'ya yoğun katılımlı baskın düzenleme çağrısı yaptı, bölgede tansiyon yükseldi.

Baskın çağrısı üzerine Mescid-i Aksa'yı korumaya koşan Filistinliler İsrail güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı. 3 Filistinli gözaltına alındı, 1 kişi de darbedildi. İsrail güçleri, gelişmeleri takip eden gazetecilere de müdahale etti.

İsrail askerleri işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde düzenlenen barışçıl gösteriye de sert müdahalede bulundu. Filistinli göstericilere karşı İsrail güçleri, göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullandı.

Çocuklar korku dolu anlar yaşadı

İsrail güçleri, Kudüs'te Bab al-Amud yakınlarında bir restoranı bastı, yemek yiyen Filistinli aileleri zorla dışarı çıkardı. Çocuklar korku dolu anlar yaşadı.

Hamas, İsrail güçlerinin müdahalesini provokasyon olarak niteledi. İşgalci Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın çağrısına ve Filistinlilere yönelik şiddete tepki gösterdi, "Bu tutum, Arapların ve Müslümanların duygularına yönelik bir provokasyon ve İsrail'in tüm uluslararası kanunları hiçe saymasıdır" dedi.