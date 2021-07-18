Esed rejimi güçleri, bu kez İdlib'in güneydoğusundaki İhsim köyünü hedef aldı. Saldırıda en az 6 sivil öldü, çok sayıda sivil yaralandı. Ölenlerden 3’ünün kadın, 2’sinin de çocuk olduğu açıklandı.

Olay yerinde sivil savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Aynı zamanda ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Dün gün içinde rejim güçlerinin Sirce köyüne düzenlediği saldırılarda da 3'ü çocuk 6 kişi ölmüştü.

"Gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki birçok yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak 5 Mart 2020'de Rusya'nın başkenti Moskova'da, Türkiye ve Rusya arasında yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.