Salzburg eyaletine bağlı Hallein başta olmak üzere Mittersill, Saalfelden, Thalgau gibi kasabalarda etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Hallein Belediye Başkanı Alexander Stangassinger, sağanağın sele yol açtığı kasabada vatandaşların evlerin kiler, bodrum ve mahzenlerine inmemeleri uyarısı yaptı.

Afet riski seviyesi turuncuya çıkarıldı

Stangassinger, selden birçok yerleşim yerinin etkilendiğini, tehlikeli bölgelerde bulunan vatandaşların helikopterlerle kurtarılması gerektiğini söyledi.

Afet riski seviyesinin turuncuya çıkarıldığı bölgede, sel baskınları nedeniyle can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Başbakan Sebastian Kurz da Twitter’dan yaptığı açıklamada, yoğun yağış ve kötü hava koşullarının ülkenin bazı bölgelerinde ciddi hasara yol açtığını, su baskınları ve selden etkilenenlere gerekli yardımların yapılacağını vurguladı.

Son 200 yılın en büyük sel felaketi

Araçlar sürüklendi, köprüler yıkıldı, araçlar söküldü, otoyolları su bastı...

Son 200 yılın en büyük sel felaketini yaşayan Almanya'da felaketin boyutu gün geçtikçe arttı.

Almanya'nın güneyi ve batısında son 200 yılın en etkili sel felaketinde can kaybı 143'e yükseldi. Polis, su altındaki onlarca araçta sismik arama yapıyor. Bölgedeki son duruma dair ayrıntılar @trthaber'de. pic.twitter.com/mHCVIdRoIG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 17, 2021

Sel, Kuzey Ren-Vestfelya ve Renanya Palatina eyaletlerini vurdu. Bölgede hala onlarca araç su altında. Ekipler, sismik araştırma ile kayıplara ulaşmaya çalışıyor.

Felakette can kaybı 143'e çıktı, 670'ten fazla kişi ise yaralandı. Kayıp yüzlerce kişiye ise ulaşılmaya çalışılıyor.