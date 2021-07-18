Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son zamanlarda yüksek şekilde görülen salgın vakalarına ilişkin günlük bilgi verildi.

Açıklamaya göre, 140 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 7 bin 524 kişi enfekte oldu.

Ülkedeki toplam can kaybı 17 bin 354'e, vaka sayısı 540 bin 798'e, iyileşenlerin sayısı 429 bin 646'ya çıktı.

Yeni bir dalga yaşanmasından endişe ediliyor

Tunus'ta vaka sayılarındaki artış, yeni varyantların görülmesi ve aşılamanın yavaş ilerlemesi nedeniyle COVID-19 salgınında yeni bir dalga yaşanmasından endişe ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü Tunus Direktörü Yves Soteran, 30 Haziran'da, ülkenin COVID-19 vaka ve ölüm sayılarında Afrika kıtası ve Arap dünyasında en üst sırada yer aldığını söylemişti.

Tunus'a tıbbi destek

Fas ve Fransa, COVID-19 vakalarındaki artış nedeniyle zor günler geçiren Tunus'a acil tıbbi yardım desteğinde bulundu.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fransa'nın Tunus'a salgınla mücadele amacıyla gönderdiği tıbbi yardım malzemesi yüklü askeri kargo uçağının, başkent Tunus'taki Uluslararası Kartaca Havalimanına iniş yaptığı anlatıldı.

Açıklamada ayrıca salgınla mücadelede kullanılmak üzere Fas tarafından gönderilen tıbbi yardım malzemelerinin de ulaştığı bilgisi verildi.