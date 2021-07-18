Bavyera'nın Avusturya sınırındaki Berchtesgadener Land bölgesi, rekor yağış ve ardından gelen selden etkilenen en son bölge oldu.

Almanya polisi, ölü sayısının 156'ya yükseldiğini, 700'e yakın kişinin yaralandığını açıkladı.

Köln'ün güneyindeki Ahrweiler semtinde yaklaşık 110 kişi öldü. Polise göre, sel suları çekildikçe daha fazla ceset bulunması bekleniyor.

Maliye Bakanı Olaf Scholz haftalık Bild am Sonntag'a, yaptığı açıklamada hükümetin acil yardım için 300 milyon euro bütçe ayırdığını söyledi.

Güvenlik güçlerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 22 bin kişi arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Ancak sel suları ekiplerinde işini zora sokuyor.

Sel sularını taşıdığı çamur ve çakıllara saplanan itfaiye ekipleri müdahalede güçlük çekiyor.

Bilim insanları iklim değişikliğinin ilerleyen yıllarda daha şiddetli sağanaklara yol açacağını söylüyor.