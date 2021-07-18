Haber Giriş: 18 Temmuz 2021 Pazar 11:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Filipinler'de 5,4 büyüklüğünde deprem
Filipinler'in güneyinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Filipinler Volkan ve Deprem Bilimi Enstitüsünden yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Davao Oriental eyaletinde yerel saatle 08.09'da 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildiği bildirildi.
Yerin 42 kilometre altında meydana gelen depremin merkez üssü Governor Generoso kenti olarak belirlendi.
Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Etiketler: Deprem
Son Haberler
- 12:23
- 12:21
- 12:29
- 11:42
- 11:36
Sıradaki Haber
Olimpiyatlar ikinci kez Japonya'da
Yükleniyor lütfen bekleyiniz