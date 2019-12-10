Dünya
Libya'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda siviller yaralandı10 Aralık 2019 Salı 12:07 - Son Güncelleme 10 Aralık 2019 Salı 12:17
Libya'nın başkenti Trablus'un batısındaki Zaviye kentinde, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda yoldan geçen bazı siviller yaralandı.
[Grafik: TRT Haber]
Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Ulusal Güvenlik Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Zaviye kentinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği belirtildi.
Saldırı sonucu yoldan geçen bazı sivillerin hafif şekilde yaralandığı, çevredeki dükkan ve evlerin de zarar gördüğü kaydedildi.
Saldırının sorumluluğunu ise henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA
Etiketler: zaviye trablus saldırı bombalı araç