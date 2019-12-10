Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi karşısında, Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçe merkezi sakinleri, yaşadıkları durumu anlattı.

Tel Abyadlı sivillerden Ahmet İlyas, "PKK ve YPG bölgeye hakimdi ve gençleri zorla askere alıyorlardı. Durumlar o zaman vahimdi" dedi.

"Türk ordusu buraya geldikten sonra durumlar düzeldi. Bölge güvenli hale geldi" diyen İlyas, terör örgütünün Araplara karşı tavır sergilediğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Türkiye geldi ve bizi teröristlerden kurtardı"

Tel Abyad'da örgütten baskı gören Araplardan Mahmud Zekeriya da örgütten kurtuldukları için mutlu olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"PKK çocuklarımızı zorla silah altına alıyordu. Onların eline düşmemesi için çocuklarımızı saklıyorduk. Evden dışarı çıkarmıyorduk. Türk ordusu ve Suriye Milli Ordusu askerleri çok iyiler. Bizlere yardım getiriyorlar. Onlara sözüm yok, iyiler."

11 yaşındaki Abdülkerim Hüseyin de bazı okulları karargah olarak kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin ilçelerinden çıkarılmasının ardından yeniden okula gitmeye hazırlandığını söyledi.

"Türkiye geldi ve bizi teröristlerden kurtardı. Okullar da açılacak. Beşinci sınıfa gideceğim. Bizleri tehdit eden teröristlerden Allah’ın izniyle kurtulduk. Türkiye burada, şimdi daha güvendeyiz."

[Fotoğraf: AA]

ABD ve Rusya'nın terör örgütlerine desteğinden rahatsızlık duyuyorlar

Tel Abyad merkezde yaşayan Mustafa Ebu Muhammed ise, ilçenin teröristlerden temizlenmesine rağmen örgütün kendilerine zarar vermeye çalıştığını söyledi.

"ABD ve Rusya destekli PKK, ilçeye Haseke ve Rakka'dan uzanan yolu kesti. Mazot temin edemiyoruz. Sebze gelmiyor."

Selme Um Muhammed isimli bir kadın da "ABD ve Rusya’nın, bizi zorla göç ettiren ve çocuklarımız zorla savaşa götüren örgüte desteği yüzünden durumumuz kötü. Dileriz örgüt yok olur, korkularımız biter. Ülkemize güven gelir ve evlerimizde istikrarlı şekilde yaşarız" dedi.

Güven, refah ve istikrar ortamını özlüyorlar

Rabia Um Said adlı başka bir kadın ise beklentileriyle ilgili şunları söyledi:

"4-5 yıldır bu durumdayız. Çok usandık artık. Durumların düzelmesi ve her şeyin daha iyi olmasını istiyoruz. Tek isteğimiz, savaşın son bulması. Savaştan bıktık artık ve huzur bulmak istiyoruz."

Um Said, teröristlerin ilçeye giden yolu kesmesi nedeniyle bölge halkının zarar gördüğünü ifade ederek "Kış geldi. Havalar soğuk. Savaştan çok yorulduk" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Aliye Um Halit de terörden kurtarılan bölgelerdeki halkın bazı talepleri olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Su, elektrik ve gaz istiyoruz. Isınmak için akaryakıt en önemli ihtiyacımız. Durumumuz savaş öncesi gibi olsun istiyoruz. İç savaşın bitmesini ve eskisi gibi barış içinde yaşamayı istiyoruz. Tarlalarımızı ekip biçmek ve yeniden imar etmek istiyoruz. İhtiyaçlarımızın karşılanmasını istiyoruz."

Tel Abyad ilçe merkezi Barış Pınarı Harekatı kapsamında 13 Ekim'de terör örgütü PKK/YPG'den kurtarıldı. Türkiye'nin destekleriyle ilçede hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA