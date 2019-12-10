Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile GKRY lideri Nikos Anastasiadis'in perşembe ve cuma günleri yapılacak olan AB Zirve Toplantısı’nda konuyu gündeme taşıyacakları öğrenildi.

"Sert açıklama istiyorlar"

Miçotakis ile Anastasiadis'in hedefinin, AB’nin desteğini almak ve toplantının sonuç bildirgesine "Türkiye’nin AB üyesi devletlerin egemenlik haklarına saygılı olması gerektiği" ifadesini ekletmek olduğu kaydedildi.

Rum medyasına göre, Yunanistan ve Rum hükümeti, AB’den konuya ilişkin daha sert bir tutum almasını bekliyor ancak AB bu konuda daha temkinli davranmayı seçiyor.

Kaynak: DHA