Yunanistan, Türkiye ile anlaşma yapan Libya'nın Büyükelçisi Muhammed Yunus Menfi'yi sınır dışı etme kararı aldı. Yunanistan, Menfi'ye ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre verdi.

"Yunanistan'ın kararı kabul edilemez"

Libya'dan Yunanistan'ın kararına tepki gecikmedi.

Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Seyyale, "Libya el-Ahrar" televizyonuna açıklama yaptı.

Yunanistan'ın, Türkiye ile Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları sınırlandırması konusunda anlaşma imzalayan Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararına tepki gösterdi.

Seyyale, "Yunanistan'ın Atina büyükelçimizi sınır dışı etme kararı kabul edilemez. Libya'da Yunanistan'ın hiçbir diplomatik temsilciliği yok. Eğer olsaydı biz de misilleme olarak onların büyükelçisini sınır dışı ederdik" dedi.

"Yunanistan'ın uluslararası mahkemeye başvurma hakkı var"

Büyükelçinin sınır dışı edilmesinin Yunanistan'ı ilgilendirdiğini ve Libya olarak istedikleri ülkeyle anlaşma yapma haklarını saklı tuttuklarını dile getiren Seyyale, şunları söyledi:

"Yunanistan, Türkiye ile imzaladığımız Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakatı'na itiraz ediyorsa uluslararası mahkemeye başvurma hakkı var."

Seyyale, Yunanistan'ın, 2004'ten beri deniz sınırlarının belirlenmesi konusunda Libya'yı oyaladığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA