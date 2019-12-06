Fransız askerlerinden Suriye'de PKK/YPG'li teröristlere topçu atışı eğitimi06 Aralık 2019 Cuma 16:30 - Son Güncelleme 06 Aralık 2019 Cuma 16:33
Fransız askerlerinin, Deyrizor'da dün gece PKK/YPG'lilere verdiği topçu atışı eğitimindeki patlama sesleri bölge halkını paniğe sevk etti.
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG işgalindeki bölgelerde varlık gösteren Fransız askerleri, örgüte eğitim desteğini sürdürüyor.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Deyrizor ilindeki "Ömer" petrol sahasında konuşlu Fransız topçu birlikleri, dün gece PKK/YPG'li teröristlere topçu atışı eğitimi verdi.
Yaklaşık 5 saat süren topçu atışlarının yol açtığı patlama sesleri, bölge halkında korkuya neden oldu.
Fransız askerlerinin Suriye'deki varlığı
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Fransızlar halihazırda Deyrizor, Haseke ve Rakka illerinde 4 askeri noktada yaklaşık 200 askerle varlık gösteriyor.
Konuşlandıkları askeri noktaların tümünü ABD askerleriyle ortak kullanan Fransızlar, hareket kabiliyetlerini ABD ordusuyla PKK/YPG korumasında sağlayabiliyor.
Suriye'deki Fransız askerleri, "özel kuvvetler" ile "koalisyon güçleri içinde görev alan askerler" olarak iki birlikten oluşuyor.
Kaynak: AA