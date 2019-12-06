Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, yardım talebinde bulunulan ülkelerin Suudi Arabistan, Fransa, Rusya, Türkiye, ABD, Çin ve Mısır olduğu belirtildi.

Yardım çağrısının gıda ve ham madde ithal edebilmek amacıyla yapıldığı ifade edildi.

Lübnan, 1975-1990 iç savaşı yıllarından bu yana ilk defa bu kadar kötü bir finansal krizle karşı karşıya.

Ülkede 17 Ekim'de ekonomik durum ve vergilere karşı başlayan protestolar, Başbakan Saad el-Hariri'nin istifasına yol açmış, gösterilere 13 gün direnen Hariri 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.

Hariri'nin başbakanlık görevini geçici olarak yürüteceği duyurulmuştu.

Kaynak: Reuters, AA