ABD merkezli Ronald Reagan Vakfı, yaptırdığı ulusal savunma araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Sonuçlara göre Amerikalı katılımcıların yüzde 47'si Türkiye'yi müttefik olarak gördüğünü söyledi.

Ankette bin 3 yetişkine birçok konuda görüşleri soruldu.

O sorulardan biri de Amerikan halkının hangi ülkeyi tehdit olarak gördüğü idi.

Nükleer programı nedeniyle eleştirilen Kuzey Kore artık ilk sırada değil.

Yeni tehdit: Çin

Yerini ticaret savaşlarında Washington'un karşısında yer alan Çin'e bıraktı.

Katılımcıların yüzde 28'si Çin, yüzde 25'i Rusya, yüzde 14'ü de Kuzey Kore'yi tehdit olarak gördüklerini ifade etti.

Rusya ve Çin için "müttefik" diyenlerin oranı da dikkat çekici.

Amerikalıların yüzde 28'i Rusya'nın, yüzde 36'sı ise Çin'in müttefik olduğunu düşünüyor.

En az güven kongreye

Araştırmaya göre, Ortadoğu halen Amerikan halkının odağında.

ABD dış politikasının bölgeye odaklanması gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 37.

Ülkedeki kurumlara olan güven de ankette değerlendirildi.

Katılımcıların yüzde 63'ü orduya güvendiğini ifade ederken, en az güvenilen kurumun kongre olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: Reagan Foundation, AA