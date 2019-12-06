Dünya
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Roma'da diplomasi trafiği06 Aralık 2019 Cuma 14:41 - Son Güncelleme 06 Aralık 2019 Cuma 15:20
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya’nın başkenti Roma’da ikili temaslarda bulundu.
[Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkan Yardımcısı Pierre Heilbronn’u kabul etti. Fotoğraf: AA]
Çavuşoğlu, İtalya'nın en eski düşünce kuruluşu Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsünün (ISPI), İtalya Dışişleri Bakanlığının da katkılarıyla bu yıl 5'incisini düzenlediği, "MED 2019-Akdeniz Diyaloğu Forumu" kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Bakan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkan Yardımcısı Pierre Heilbronn, BM Genel Sekreteri’nin Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, Nijer Dışişleri Bakanı Kallo Ankourao ve Lübnan Dışişleri Bakanı Gibran Bassil ile görüştü.
[Bakan Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Gebran Bassil ile görüştü. AA]
Kaynak: AA