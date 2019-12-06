Dünya
Suudi Arabistan'da benzin istasyonunda patlama06 Aralık 2019 Cuma 14:12 - Son Güncelleme 06 Aralık 2019 Cuma 15:00
Suudi Arabistan'ın Medine kentinde bir benzin istasyonunda meydana gelen şiddetli patlama saniye saniye görüntülendi.
Suudi Arabistan'ın Medine kentinde bulunan bir benzin istasyonunda aniden patlama meydana geldi.
Olay sonrası büyük panik yaşanırken, istasyonda park halinde bulunan bazı araçlar hızla olay yerinden uzaklaştı.
Patlamanın yaşandığı zeminde çökme meydana geldi. O anlar ise, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İHA
Etiketler: Suudi Arabistan medine benzin istasyonu