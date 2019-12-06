Transfer sürecinde profesyonel bir futbolcu olduğu yalanıyla takıma katıldı. Ancak ilk idmanda durum anlaşıldı.

Danimarka’da Viborg Futbol Kulübü, hiç sahada izlemeden takıma aldığı 25 yaşındaki Hollandalı Bernio Verhagen hakkında suç duyurusunda bulundu.

Verhagen’in daha önce profesyonel olarak futbol oynadığını iddia ettiği takımlarda da kaydı bulunmadı.

Danimarkalı futbol kulübüne göre bu, birkaç ülkeden çok sayıda kişinin dahil olduğu bir sahtekarlık.

Araştırmada, 25 yaşındaki Hollandalı’nın, Danimarka’da kız arkadaşına şiddet uyguladığı ve hırsızlık yaptığı şüphesiyle gözaltına alındığı da ortaya çıktı.

Kaynak: Fox Sports