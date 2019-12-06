Londra Ağır Ceza Mahkemesi, 11 yaşındaki bir erkek çocuğundan 71 yaşındaki bir kadına kadar toplam 11 kişiye, 37 kez cinsel saldırıda bulunan McCann’i suçlu buldu.

2008 yılında bıçakla soygun yapmaktan hapse atılan McCann, şartlı tahliye edilmiş, ardından 2017'de yine hırsızlık suçundan cezaevine girmişti.

Mahkemenin verdiği 3,5 yıllık cezasının yarısını hapishanede geçiren McCann, Şubat 2019'da yeniden tahliye edilmişti.

Son saldırılarını nisan ve mayıs aylarında gerçekleştiren McCann'in polise, "İlk iki seferde beni yakalasaydınız tüm bunlar yaşanmazdı" dediği ifade edildi.

Müebbet hapsi istenen 34 yaşındaki saldırganın pazartesi günü cezaevine girmesi bekleniyor.

Kaynak: The Guardian