İngiltere'de iki haftada 37 kez cinsel saldırıda bulunan şahıs yakalandı06 Aralık 2019 Cuma 16:16 - Son Güncelleme 06 Aralık 2019 Cuma 17:42
İngiltere'nin başkenti Londra'da iki hafta içerisinde 37 kez cinsel saldırıda bulunan Joseph McCann, hapis cezasına çarptırıldı. 11 kadın ve çocuğa cinsel saldırıda bulunan Joseph McCann isimli İngiliz, 37 fiilden suçlu bulundu.
Londra Ağır Ceza Mahkemesi, 11 yaşındaki bir erkek çocuğundan 71 yaşındaki bir kadına kadar toplam 11 kişiye, 37 kez cinsel saldırıda bulunan McCann’i suçlu buldu.
2008 yılında bıçakla soygun yapmaktan hapse atılan McCann, şartlı tahliye edilmiş, ardından 2017'de yine hırsızlık suçundan cezaevine girmişti.
Mahkemenin verdiği 3,5 yıllık cezasının yarısını hapishanede geçiren McCann, Şubat 2019'da yeniden tahliye edilmişti.
Son saldırılarını nisan ve mayıs aylarında gerçekleştiren McCann'in polise, "İlk iki seferde beni yakalasaydınız tüm bunlar yaşanmazdı" dediği ifade edildi.
Müebbet hapsi istenen 34 yaşındaki saldırganın pazartesi günü cezaevine girmesi bekleniyor.
Kaynak: The Guardian