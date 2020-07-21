Bu çalışmalar kapsamında, Libya ordusundan askeri yetkililerin ve patlayıcı arama ve imha timlerinin katılımıyla, TSK'nın Kara, Deniz ve Hava Komutanlıklarına bağlı, METİ (Mayın ve EYP Tespit ve İmha), PMKİ (Patlayıcı Madde Keşif ve İmha), MAKÖ (Mayın Arama Köpeği), EOD (Mühimmat İmha) ve SAS (Sualtı Savunma) Timlerinin Kullanım Usul ve Kabiliyetleri Eğitimi programı düzenlendi.

Başkent Trablus'taki Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığında hazırlanan eğitim parkurunda, mayın, EYP ve mühimmat tuzaklanan bölgelerde iki ülke arasında yapılacak müşterek çalışmalar çerçevesinde, teçhizatlar ve bunları kullanan timlerin çalışma esas ve usülleri tanıtıldı.

Programda, Türkiye'de üretilen, araç içi ve araç altı arama cihazı, bomba imha robotu, dedektör, sırt tipi sinyal karıştırıcı, mayından koruyucu elbise ve ip-kanca setleri gibi mayın ve EYP imha çalışmalarında kullanılan ekipmanlar sergilendi.

Libya ordu yetkilileri, cihaz ve ekipmanları inceleyerek TSK uzmanlarından bilgi aldı.

Program sırasında, Bursa Gemlik Askeri Veteriner Okul Komutanlığında eğitilen Turcan adlı mayın arama köpeği de becerilerini gösterdi.

Askeri yetkililer, TSK'ye bağlı uzman timlerin, sivil Libyalı vatandaşların evlerine dönüşünü sağlamak için çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için milislerine 4 Nisan 2019'da saldırı emri vermesiyle ülkesini şiddet sarmalına sürüklemişti.

Hafter'in başkente yönelik saldırılarına başlamasının ardından 200 bine yakın Libyalı evini terk etmek zorunda kaldı. Birleşmiş Milletler'in (BM) açıkladığı rakamlara göre, Libya içinde en az 400 bin kişi ülke içinde yerinden edilmiş durumda. Yerel makamlar, yerinden edilmiş ancak BM'nin kayda almadığı Libyalılarla bu sayının çok daha fazla olduğunu vurguluyor.

Mayın ve EYP yerleştirip çekildiler

Hafter saflarındaki milislerin ve Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerlerin, Trablus'un güneyindeki sivil yerleşim bölgelerinden çekilirken çok sayıda mayın ve EYP tuzakladıkları ortaya çıkmıştı.

Sivil halkın evlerine güvenli dönüşünü sağlamak için Libya makamlarının daveti üzerine çalışmalara başlayan TSK'ye bağlı mayın ve patlayıcı imha uzmanları, modern ekipmanları, robotik sistemleri, milli teknolojileri ve teknik saha tecrübelerini kullanarak Libya ordusuyla mayın ve patlayıcıları imha faaliyetlerini sürdürüyor.