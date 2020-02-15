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Libya UHM Başbakanı Serrac: Türkiye ile yaptığımız anlaşmayı gizlemedik
[Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac / Fotoğraf: AA]
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac, Türkiye ile askeri, güvenlik ve kaçak göçle mücadele anlaşmasını herkesin önünde yaptıklarını kimseden gizlemediklerini söyledi.
Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, düzenlediği basın toplantısında, askeri ve güvenlik durumlarının daha iyi olduğunu ve dost ülkelerle daha da iyi olacağını söyledi.
Türkiye ile yapılan anlaşmadan bahseden Serrac, "Türkiye ile anlaşmayı herkesin önünde yaptık, kimseden gizlemedik. Ancak diğer taraf ülke dışından paralı askerler getirerek halkını öldürmeye devam ediyor" dedi.
Serrac, Hafter güçlerinin bombardımanlara devam ettiği sürece diyalog olmayacağının vurguladı. Sivil alanlara saldırıların devam ettiğini söyleyen Serrac, bunun savaş suçu olduğunu söyledi.
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