Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, düzenlediği basın toplantısında, askeri ve güvenlik durumlarının daha iyi olduğunu ve dost ülkelerle daha da iyi olacağını söyledi.

Türkiye ile yapılan anlaşmadan bahseden Serrac, "Türkiye ile anlaşmayı herkesin önünde yaptık, kimseden gizlemedik. Ancak diğer taraf ülke dışından paralı askerler getirerek halkını öldürmeye devam ediyor" dedi.

Serrac, Hafter güçlerinin bombardımanlara devam ettiği sürece diyalog olmayacağının vurguladı. Sivil alanlara saldırıların devam ettiğini söyleyen Serrac, bunun savaş suçu olduğunu söyledi.