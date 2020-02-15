Sabiha Gökçen-Düsseldorf seferini yapan Pegasus uçağına, park sırasında kule tarafından uçak altında alev ve duman görüldüğüne dair ikazda bulunuldu.

Pegasus Havayolları'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Uçuş ekibimiz, misafirlerimizin emniyeti için acil terk etme prosedürünü devreye sokmuştur ve prosedüre uygun olarak tüm misafirlerimizin emniyetle tahliyeleri sağlanmıştır. Düsseldorf Havaalanı'ndan aldığımız bilgiye göre, uçağımızda müdahale gerektiren herhangi bir durum olmadığı teyit edilmiştir."

[Fotoğraf: DHA]