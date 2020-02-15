Haber Giriş: Kaynak: Reuters, TRT Haber
DSÖ'den hükümetlere çağrı: Koronavirüs'e karşı hazırlıklı olun
[Fotoğraf: AFP]
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, tüm ülkelerin koronavirüs salgınının gelişine hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.
56. Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Tedros, koronavirüs salgınının Çin'de halen ciddiyetini koruduğunu söyledi.
Salgının nerelere yayılacağını söylemenin 'imkansız' olduğunu ifade eden Tedros, tüm ülkelerin vakalara karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.
[Fotoğraf: DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus 56. Münih Güvenlik Konferansında konuştu. | Fotoğraf: Reuters]
Avrupa'da ilk ölüm gerçekleşti
Virüs sebebiyle Avrupa kıtasındaki ilk ölüm bugün gerçekleşti.
Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, ülkedeki Çinli bir turistin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgınında şimdiye kadar bin 500'den fazla kişi hayatını kaybetti.
Toplam vaka sayısı ise 67 bini aşmış durumda.
Son Haberler
- 22:04
- 21:54
- 21:46
- 21:32
- 21:29
Sıradaki Haber
Koronavirüse karşı 3 ilacın testleri sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz